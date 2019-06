Schnepf: Zapraszanie wojsk USA bez uzgodnienia z Merkel to nietakt

Słysząc to, co wczoraj u Moniki Olejnik mówił były ambasador Polski w USA Ryszard Schnepf, nie sposób nie zastanawiać się nad tym, jakim cudem ten człowiek był dyplomatą. W rozmowie na antenie TVN przekonywał, że od F-35, które od USA ma kupić Polska, lepszy jest… rosyjski SU-55, ponieważ tak napisał „Sputnik”.

„Szukając danych na temat F-35, zobaczyłem, co napisał Sputnik - pismo, które tutaj jest upowszechniane, właściwie strona internetowa - która udowadnia, że radziecki SU-55 jest lepszy i chyba o połowę tańszy”

To jednak nie wszystko! Schnepf uważa najwidoczniej, że Polska powinna w kwestiach dyplomatycznych prosić Niemcy o zgodę. Mówił bowiem:

„Jeżeli nie było jakieś rozmowy uzgodnieniowej z rządem niemieckim, to oczywiście jest to co najmniej nietakt dyplomatyczny”.