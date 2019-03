Bp Athanasius Schneider: Oto 4 przyczyny kryzysu nadużyć seksualnych

Moni 11.3.19 17:55

Opowiada Pan bzdury, Panie Stanisławie znad Dunajca. Grzechy, jak każde inne - cytując Pana? Grzechy może tak, grzesznicy też, oni i ich grzechy jak każde inne. Ale kapłanowi nie wolno. Powtarzam, kapłanowi. Ci, którzy się ich dopuścili to nie kapłani, to ci którzy za nich usiłują uchodzić. Wśliznęli się do Kościoła, by je popełniać. Nie mają nic wspólnego z Kościołem, potraktowali Go jako przestrzeń do realizacji swoich dewiacji. Zbyt długo uznawali, że sutanna to dla nich polisa bezpieczeństwa, Kościół zaś to stosunkowo bezpieczna kraina patologicznych połowów. Na dodatek, dająca im stabilizację materialną. Wielu dająca życie w przepychu. Dobrze, że o tym wprost mówią sami kapłani, ksiądz Isakowicz-Zaleski i wielu jako on krytycznie postrzegających patologię w Kościele. Biskup kazachskiej Astany Schneider wygarnia prawdę, również takim jak Pan. zasadnicze zło w Kościele tkwi w samych kapłanach. Biskup ten żyje w ubogim kraju, kraju do niedawna obcym zasadom naszego Kościoła, kraju, gdzie Kościół przetrwał przez dekady w duszach i sercach polskich zesłańców, ich potomków. Oni teraz o tym mówią słowami swojego biskupa. Ich głos, głos, który zabrał w tych kwestiach biskup Schneider, to głos trzeźwości w postrzeganiu patologicznych zjawisk, których Pan, panie Stanisławie, nie jest w stanie już dostrzec z perspektywy Dunajca. Pozostającego piękną i skłaniającą do refleksji polską, górską i nieobliczalną rzeką.