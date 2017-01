Scheuring-Wielgus: Żołnierze Niezłomni to zbrodniarze

reklama

Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej odpowie za urządzenie awantury w trakcie prelekcji w Toruniu na temat Żołnierzy Niezłomnych? Wiele na to wskazuje.

Poseł Robert Winnicki zapowiedział na konferencji prasowej, że złoży wniosek do komisji etyki poselskiej o ukaranie posłanki Scheuring-Wielgus. Znana posłanka Nowoczesnej w trakcie prelekcji wygłoszonej 23 stycznia w toruńskim X liceum na temat Zołnierzy Niezłomnych postanowiła przerwać wykład. Twierdziła wraz z innymi zakłócającymi, że Żołnierze Wyklęci to zbrodniarze, a sam wykład to agitacja polityczna.

Posłanka Nowoczesnej uznała także za odpowiednie wprowadzenie transparentu z hasłem „Fazyzm nie, rasizm nie, nacjonalizm nie”. Dla samej Scheuring-Wielgus wniosek Winnickiego to efekt jej zdaniem nieprawdziwego materiału, jaki na temat wydarzeń w Toruniu wyemitowała TVP. Posłanka zapowiedziała złożenie skargi do KRRiT na TVP. Posłanka nie odniosła się jednak do nazwania Żołnierzy Niezłomnych zbrodniarzami.

Oprócz Winnickiego przeciwko Scheuring-Wielgus wyrazili swoje oburzenie m.in. członkowie Stowarzyszenia Głos Bohatera, proponując prominentnej polityk Nowoczesnej skróconą lekcję historii, która opowiadałaby o Żołnierzach Niezłomnych.

krp/wpolityce.pl, Fronda.pl

26.01.2017, 15:22