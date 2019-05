Scheuring-Wielgus zachwycona profanacją wizerunku Maryi!!!

Polak Ateista Dumny Gej 6.5.19 19:42

PiSiorki katolki nic z tego nie będzie mam na myśli tę "profanację" hihihi. Co więcej nie tylko, że nic z tego nie będzie co nawet szykuje się bardzo ciekawa sprawa sądowa i sowite odszkowanie dla pokrzywdzonej-nielegalnie zatrzymanej obywatelki na wniosek jojogłowego znanego ze złodziejstwa w czasach szkolnych. Sodownie można tę sprawę rozgrywać na rozmaitych płaszczyznach zaczynając od tęczy jako symboliki od zawsze obecnej w chrześcijaństwie, poprzez atak na społeczność chrześcijańskich LGBT, kończąc na rzeczy tak oczywistej jak brak jakichkolwiek negatywnych przesłanej, które mogłyby się wiązać z tęczową aureolą. Każda z tych dróg jest ciekawa a wszystkie prowadzą do porażki fanatyckiego katolstwa i utarcia nosa jojowi.