To Joanna Schmidt wwiozła Kasprzaka na teren Sejmu w bagażniku

Nareszcie się wyjaśniło! Informowaliśmy dziś, że mimo blokowania przez policję wejścia do Sejmu, na jego terenie znalazł się lider „Obywateli RP” Paweł Kasprzak. Jak mu się to udało?

O sprawie poinformował portal TVP.Info:

„[...] posłanka Joanna Schmidt wwiozła na teren Sejmu w bagażniku Pawła Kasprzaka i Wojciecha Kinasiewicza. Samochody parlamentarzystów nie są sprawdzane przez Straż Marszałkowską”.

Dodał, że informacja ta została potwierdzona przez Kancelarię Sejmu. Według wcześniejszych informacji posłanką, która miała wwieźć dwie osoby na teren Sejmu, była Joanna Scheuring-Wielgus. Portal podkreśla, że w szoku po wyczynie posłanki są Urzędnicy Kancelarii mówiąc:

„[...] na takiej zasadzie do Sejmu można wwieźć wszystko. Nawet materiały wybuchowe”.

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z kolei była oburzona tym, że na terenie Sejmu był dziennikarz TVP.Info. Najwidoczniej nie dotarła do niej informacja, którą przekazał dyrektor CIS – dziś zawieszono wydawanie przepustek, ale nie dotyczy to dziennikarzy. Mimo to posłanka krzyknęła do protestujących:

„Ten pan jest z TVPiS”.

dam/TVP.Info,Fronda.pl