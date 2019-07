Scheuring-Wielgus: Westerplatte to symbol klęski. PiS celebruje klęski

Cogito ergo sum 4.7.19 9:46

Wielgus to Niokodem Dyzma w spódnicy. Tyle tylko, że na jej chamstwie i ignorancji wielu ludzi już się poznało. Nie wszyscy, bo w Warszawie ponad 20 000 ludzi głosowało na tę Dyzmę do Parlamentu EU. Takich przenikliwych ludzi i taką inteligencję mamy w stolicy. Ale cóż, literacki Dyzma był nominowany nawet na premiera. Ale ilu to ludzi w Polsce wie jeszcze kto to był Nikodem Dyzma. Pokolenie Petru wyrosłe nie na lekturach ale na brykach może już tego nie wiedzieć