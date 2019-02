Scheuring-Wielgus opluwa św. Jana Pawła II!!!

"Zawsze się dziwiliśmy, że episkopat ma czas na to, żeby udzielać wywiadów w mediach, a nie ma czasu na rozmowę twarzą w twarz z ofiarą. Nie chodzi o to by walczyć z Kościołem, tak jak niektórzy to spłycają, chodzi o to by usiąść i porozmawiać z ofiarą, bo ja nie jestem w tym kompletnie istotna, jestem osobą, która toruje drogę do pewnych działań. Najbardziej istotne jest to, żeby każdy, nie tylko episkopat rozmawiał z ofiarą, bo ofiara opowiada takie historie, które nam się nie mieszczą w głowie"- stwierdziła.