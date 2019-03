Scheuring-Wielgus o księżach: W dzień są homofobami, w nocy zamieniają się w...

Są ludźmi, jeśli nie krzywdzą dzieci, to mogą sobie robić co chcą. To ich grzechy, ich moralność, ich złamane śluby i jeśli Bóg istnieje, to oni będą się przed Nim tłumaczyć. A poza tym nie popadajmy w przesadę, jak w każdym środowisku są ludzie porządni i są ci pozostali.

