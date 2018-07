Scheuring-Wielgus dumna z wandalizmu!

Joanna Scheuring-Wielgus znów jest bohaterką antyrządowych protestów. Nie tylko cały dzień pokrzykiwała razem z protestującymi, ale i najwidoczniej jest dumna ze zdewastowania ściany jednego z budynków sejmowych.

„Wejście do Sejmu RP. Czas na Sąd”

- napisała posłanka na twitterze zamieszczając zdjęcie ze wspomnianą ścianą i takim właśnie napisem.

Do aktu wandalizmu najpewniej doszło dziś, kiedy to trwają antyrządowe protesty „Obywateli RP”. Taki to właśnie „pokojowy”, a już na pewno „apolityczny protest”. Po prostu skandaliczne.