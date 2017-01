Schetyna:Nie ma budżetu na 2017 r. Zostajemy na sali plenarnej

reklama

Podczas briefingu prasowego w Sejmie szef Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna zapowiedział, że opozycja dalej będzie blokować mównicę.

"Chcę powiedzieć o tym głosowaniu i o tym, co stało się w Senacie, że państwo polskie nie ma budżetu. Uważamy, że budżet jest przegłosowany wadliwie przez to nielegalne posiedzenie klubu PiS, które zostało przekształcone w plenarną sesję Sejmu. Uważamy, że ci wszyscy, którzy byli przy tym procederze, składali podpisy, wnioski, dzisiaj biorą za to odpowiedzialność, także prezydent Duda, jeżeli podpisze ten budżet. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nie ma przełomu w polskim Sejmie i parlamencie. Nie zmieniamy decyzji. Zostajemy na sali plenarnej Sejmu i będziemy czekać na powrót do 33. posiedzenia, do zaakceptowania wcześniejszego ustalenia, że dziennikarze bez żadnych warunków wstępnych, na poprzednich zasadach wracają do Sejmu i na to, żebyśmy przegłosowywali poprawki budżetowe"- powiedział Schetyna w rozmowie z dziennikarzami.

Według relacji portalu 300Polityka, również poseł Sławomir Nitras po posiedzeniu klubu PO zapowiadał dalsze blokowanie mównicy. Jeżeli partia rządząca rozpocznie 34. posiedzenie Sejmu, zarząd PO zbierze się również jutro rano.

