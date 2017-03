Schetyna zapowiada wniosek o wotum nieufności dla rządu

reklama

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, że w przyszłym tygodniu jego partia złoży wniosek o wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło.

"Zrobimy to po to, by dać wyraźny sygnał, że polityka prowadzona przez premier Szydło, Jarosława Kaczyńskiego z tylnego siedzenia, ale także prezydenta Dudę, wyprowadza Polskę z Europy" - powiedział dziennikarzom Grzegorz Schetyna.

Na wiadomość o złożeniu wniosku o wotum nieufności odpowiedziała rzecznik PiS Beata Mazurek: "Wniosek o wotum nieufności dla rządu pani premier Beaty Szydło jest absurdalny. Nie ma żadnych szans na powodzenie i jest to kolejna odsłona wojny Platformy Obywatelskiej z nami, z Prawem i Sprawiedliwością. Jest to kolejna próba pokazania, kto jest ważniejszy na opozycji, kto jest liderem opozycji, czy PO, czy Nowoczesna".

Zapowiedział też, że w pierwszy weekend maja Platforma zorganizuje manifestację w Warszawie.

10.03.2017, 14:15