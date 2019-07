Schetyna zapowiada. Internauci wytykają kłamstwa

- Nie wolno nam się skupiać na tym, co nas dzieli. Jesteśmy różni. To żadne odkrycie. Są sprawy, które nas łączą i muszą łączyć, które są ważne i o które warto wzajemnie walczyć” – mówił podczas Forum Obywatelskiego Koalicji Obywatelskiej przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

- Tylko na jedno nie może być miejsca. Nigdy nie zgodzę się na wprowadzenie do naszej koalicji polityki transakcyjnej. Jeśli dla kogoś różnica między Koalicją Obywatelską, a partią rządzącą dzisiaj polega tylko na tym, od kogo ile można dostać więcej stołków, to nie mamy o czym rozmawiać. Jeżeli ktoś rozumuje tylko na zasadzie, kto da więcej, to do nas nie pasuje - dodawał lider PO

- Do wyborów idziemy jako Koalicja Obywatelska. Prawdziwie obywatelska. To nie będzie koalicja tylko partii ani zlepek politycznych interesów. Czas partyjnych gier już minął. Przyszedł zupełni inny czas, a na szali jest wszystko. Prawo musi pokonać bezprawie. Prawda kłamstwo. Miłość, nienawiść i agresję. A rozsądek szaleństwo. Od tych wyborów zależy czy odbudujemy polską wspólnotę. Czy pogrążmy się w chaosie i wewnętrznej wojnie. To jest wielkie zadanie. Potrzebna jest każda para rąk. W Koalicji Obywatelskiej znajdzie się miejsce dla konserwatystów i lewicy. Dla wierzących i niewierzących. Dla ludzi z miasta i ze wsi – mówił Grzegorz Schetyna

- Oprócz stronnictw, partii i organizacji pozarządowych specjalne miejsce znajdą społecznicy i samorządowcy. Miejsca na listach zarezerwujemy też dla wybitnych osób nigdzie niezrzeszonych. Zadbamy o to, aby był pełen parytet kobiet i mężczyzn. To będzie prawdziwa obywatelska koalicja - zaznaczył

- Naszym zadaniem jest godzenie Polaków i tworzenie prawdziwej wspólnoty. Nawet osoby z politycznych biegunów jak Kazimierz Ujazdowski i Barbara Nowacka znajdą wspólny język, żeby budować nową Polskę” – dodawał.

Najciekawszą deklaracją jest jednak wypowiedź Grzegorza Schetyny ws. podwyższenia wieku emerytalnego.

- Jeśli pada pytanie o wiek emerytalny, o 67 lat, to przyznajemy – to był błąd. Można to było przeprowadzić na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu. Innym pytaniem, które często słyszę, jest pytanie, skąd obecna władza wzięła pieniądze. Ludzie się dziwią” – stwierdził

Jak zauważył Joachim Brudziński, były minister, europoseł PiS, "nikt Ci tyle nie da ile Ci PO kłamliwie obieca!"

- Schetyna mówi, że podniesienie wieku emerytalnego to był błąd a w tym samym czasie na stronie PO jest napisane, że „należy powrócić do projektu podwyższenia wieku emerytalnego”. Dzisiejsza konwencja to kolejne #PusteObietnice - pisze na Twitterze polityk

Z kolei poseł PSL Radosław Lubczyk zaznacza, "nie, to nie był błąd. Czy chcemy czy nie, wyższy wiek emerytalny jest konieczności"

. @SchetynadlaPO podczas #ForumProgramoweKO: Programy socjalne, w tym #500plus, są potrzebne. Powtórzę po raz kolejny – nic co dane nie będzie odebrane #wieszwięcej pic.twitter.com/kgCdcZiKs0 — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) 12 lipca 2019

bz/300polityka.pl