Fot. Platforma Obywatelska RP via Wikipedia, CC 2.0

Kwestia uchodźców jest bardzo ważna dla Platformy Obywatelskiej. Nigdy w końcu nie wiadomo, która z wersji będzie się bardziej opłacała. O ile do niedawna warto było być ZA, potem opłacało się być PRZECIW. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna jest więc ZA, a nawet PRZECIW. Zobacz najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości, który przypomina i ośmiesza to, co robił (i robi) obóz Schetyny.

dam/YouTube,Fronda.pl

15.05.2017, 15:40