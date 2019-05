Schetyna: Wynegocjujemy w UE 100 mld zł więcej niż PiS!

4.5.19 12:17

Co do sytuacji w szpitalnictwie to Schetyna ma rację. Jest tragicznie. Szpitale oszczędzają likwidując ilość łóżek. Pacjenci są wypisywani po operacjach z otwartymi ranami pooperacyjnymi. Na przyjęcie do szpitala czeka się miesiącami. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku chorych na raka. Leki są bardzo drogie. Ministerstwo zdrowia działa tutaj jak sabotażysta.