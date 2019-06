Schetyna: Wszystkie ręce na pokład... tonącego PO

W trakcie rad krajowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej ogłoszono, że oba ugrupowania utworzą wspólny klub parlamentarny PO i Nowoczesnej. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że koalicja ta już w czerwcu ma zamiar zacząć walkę o głosy w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu.

Zapowiedział też, że w tym miesiącu partie ruszają w Polskę, chcąc docierać do gmin oraz powiatów.

„Nie ma w Polsce człowieka, z którym nie warto porozmawiać. Na nikogo nie wolno się obrażać, nikogo nie wolno lekceważyć. Jeżeli kogoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że to my musimy się bardziej postarać”