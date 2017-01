Schetyna - wielki nieobecny. Trudno o bardziej wymowny obrazek

reklama

Trudno o bardziej wymowne zdjęcie, które podsumowuje dzisiejszą decyzję Grzegorza Schetyny o tym, by nie uczestniczyć w rozmowach opozycji z marszałkiem Senatu, Stanisławem Karczewskim.

Owa decyzja, by nie rozmawiać z PiS, podczas gdy przeciwną decyzję podejmuje nawet Ryszard Petru, może być tą, której już niedługo Schetyna będzie bardzo żałował. Wszystko wskazuje bowiem na to, że dojdzie do porozumienia między obiema stronami, a PO tylko na tym straci.

W #Senat trwa - mam nadzieję, że owocne - spotkanie przedstawicieli najważniejszych ugrupowań parlamentarnych - niestety bez @Platforma_org. pic.twitter.com/0tAXj16x5F — Stanisław Karczewski (@StKarczewski) 9 stycznia 2017

dam/Fronda.pl

9.01.2017, 15:43