Oto, co mówi w krótkim filmiku przewodniczący PO: „Trudna sytuacja w polskich szkołach, akcja protestacyjna, którą zapowiadają nauczyciele, ale przecież to wszystko po to, żeby pomóc polskiej szkole, uczniom, rodzicom, nauczycielom wreszcie i wiemy, jak to jest ważne. Dzisiaj rząd PiS nie chce słuchać środowiska, pomóc polskiej szkole. Dziś nie ma pieniędzy na nauczycieli, więc bardzo wyraźnie chcę powiedzieć: po wyborach październikowych zrealizujemy oczekiwanie środowiska nauczycielskiego i znajdą się pieniądze na podwyżkę dla nich. To 1000 zł brutto dla każdego nauczyciela”. Schetyna oczywiście nie tylko obiecuje, ale też atakuje. Zacytujmy: „Dzisiaj, przed wyborami europejskimi słyszymy, że politycy PiS uciekają do Brukseli, że trwa akcja ewakuacja, w której uczestniczy minister edukacji. Będziemy pamiętać o zobowiązaniach, będziemy pamiętać o polskiej szkole, o nauczycielach. Zrobimy to w październiku 2019 roku”.