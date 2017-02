Schetyna ujawnia, kto z PO zawalczy o Warszawę

reklama

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział, kto ma szansę zostać kandydatem jego partii w wyborach prezydenckich w Warszawie.

Najbliższe wybory prezydenckie w stolicy nie będą łatwe dla PO. Cieniem na szansach kandydata Platformy z pewnością położą się zdarzenia związane z aferą reprywatyzacyjną, które negatywnie wpłynęły na wizerunek urzędującej prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Grzegorz Schetyna zapowiada, że już niebawem znane będzie nazwisko kandydata PO na prezydenta Warszawy. Szanse ma troje posłów.

Jako kandydatów na prezydenta Warszawy wymienił Andrzeja Halickiego, Rafała Trzaskowskiego i wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską.

"Na razie będziemy walczyć o to, by warszawiacy mogli decydować o tym, jak będzie ich miasto wyglądać. Chcemy wybrać kandydatów do końca lipca tego roku" - powiedział Schetyna, komentując przy okazji projekt zmian administracyjnych, według których Warszawa miałaby zostać powiększona o dodatkowe rejony.

emde/Polskie Radio

3.02.2017, 11:00