Ależ się pokłócili! Schetyna u Tuska. Padły oskarżenia

- Donald Tusk zawiesza dotychczasowy plan powrotu do polskiej polityki. Na razie będzie budował społeczną listę do Senatu. Wciąż nie wyklucza też startu w wyborach prezydenckich – pisze "Wprost”, powołując się na relacje anonimowych informatorów ze spotkania Tuska ze Schetyną po przegranych wyborach przez Koalicję Europejską

Spotkanie odbyło się w Brukseli. Jak wskazuje tygodnik, podczas wizyty Grzegorza Schetyny u Donalda Tuska miało dojśc do "ostrego spięcia".

Według "Wprost", „polityczny plan powrotu Tuska” do polskiej polityki „legł w gruzach” po tym, jak przed tygodniem Prawo i Sprawiedliwość wygrało z Koalicją Europejską wybory do europarlamentu.



– Miesiąc temu Tusk był przekonany, że wynik Koalicji Europejskiej i PiS będzie bardzo zbliżony. Zakładał powrót na poważnie do polskiej polityki, ale na swoich warunkach. Chciał mieć wpływ na listy, sztab i kampanię jesienną – powiedział anonimowy informator gazety.