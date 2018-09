Schetyna grozi PiSowi: to będzie brudna kampania!

"Trzaskowski będzie miał kampanię taką jaką ma, jeszcze bardziej intensywną, rzeczywiście bardzo pracuje, jest wśród ludzi. Wygra te wybory, przekona, jest przekonywujący dla warszawiaków. Musi tylko obnażyć te obietnice, które są niespełnialne" - mówił Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem polityk komentował między innymi brak politycznej współpracy z Robertem Biedroniem.

"Rozmawiałem z nim dobre parę miesięcy temu. Też nie dzwonił, ponieważ tworzy, jak rozumiem, własny projekt polityczny, wyprowadził się ze Słupska i chce tworzyć partię polityczną. Mamy złe doświadczenia z budowy koalicji z Robertem Biedroniem. My jako Platforma Obywatelska w Słupsku. Byłem tam w zeszłym tygodniu i rozmawiałem z politykami, radnymi Platformy Obywatelskiej i tam nie udało się zbudować koalicji samorządowej. Robert Biedroń zostawił Słupsk, dzisiaj mówi o Parlamencie Europejskim" – mówił.

Grzegorz Schetyna skomentował również brak poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i kandydatury Kazimierza Ujazdowskiego we Wrocławiu.

"Jeżeli kandydat Koalicji Obywatelskiej przegrałby, bo to jest mało prawdopodobne we Wrocławiu, to uważałbym, że to jest moja porażka. Nie byliśmy w stanie we Wrocławiu zbudować Koalicji Obywatelskiej, szerokiej koalicji wokół Kazimierza Ujazdowskiego, bo było dużo złych emocji, był atak za jego polityczną przeszłość. Trzeba wyciągać wnioski z takich sytuacji – podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

mor/RMF FM/Fronda.pl