Schetyna swoje, a partia co innego. Sikorski ostro o 500 plus

– Ludzie pracujący zaczynają się czuć frajerami wobec rozpasania socjalnego, z jakim mamy do czynienia. Uważam, że powinniśmy jednoznacznie popierać ambitnych Polaków, którzy widzą swój sukces w pracy – mówił Radosław Sikorski. Jak widać, w Koalicji Obywatelskiej panuje chaos, jeśli chodzi o to, co należy myśleć i mówić.

– Nie warto pracować, nie warto podejmować jakichkolwiek starań, bo wystarczy mieć dzieci i żyjemy na dzieci; to są postawy patologiczne – powiedział w maju 2017 r. poseł PO Sławomir Nitras w rozmowie z Jarosławem Kuźniarem na portalu Onet.pl. – 500 Plus, ten program rozdawnictwa, jest dużą pułapką dla Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej – mówił w lipcu 2018 r. Rafał Trzaskowski w tym samym programie.

– Będziemy chcieli w następnej kadencji Sejmu zająć się problemem pod tytułem „czy się stoi, czy się leży, 500 Plus się należy”. To jest dysfunkcyjne. 500 Plus sprawia, że trwale bezrobotni rodzice nie podejmują pracy, bo korzystają z dodatku. Jeśli ojciec z matką nie pracują, a utrzymują się tylko ze świadczeń socjalnych, to jest to problem. Nie może być tak, że obydwoje nie pracują, bo w takich przypadkach 500 Plus jest szkodliwe – mówił Grabiec w listopadzie 2018 r. w rozmowie z „Super Expressem”.