Schetyna stanie dziś przed komisją śledczą ds. VAT

W środę natomiast zeznania złoży były minister finansów, Jacek Rostowski, startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy brytyjskiej partii Change UK. Przed komisją vatowską staną również byli premierzy: Donald Tusk i Ewa Kopacz.

"Grzegorzowi Schetynie, jako ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, podlegała m.in. policja, która jak wiemy, niespecjalnie interesowała się przestępstwami podatkowymi. Był również problem z Biurem do spraw Odzyskiwania Mienia. Nie potrafiliśmy wyrobić norm europejskich i nie ma wytłumaczenia, dlaczego tak się działo"- skomentował w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał również o notatce CBŚP z 2008 r., gdzie stwierdzono "ogromne nieprawidłowości w zakresie ściągalności VAT" oraz funkcjonowanie mechanizmów wyłudzania tego podatku.

"Według naszej wiedzy nic z tym nie zrobiono. Dlaczego? Między innymi o to będziemy chcieli zapytać Grzegorza Schetynę"-zapowiadał Smoliński.

Co na to zasiadający w komisji posłowie Platformy Obywatelskiej? W sumie wiadomo... W rozmowie z "GPC" Konwiński stwierdził, że "chodzi o zwykły polityczny atak na przeciwnika", gdyż wezwanie czołowych polityków PO niczego do sprawy nie wniesie.