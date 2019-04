Schetyna się załamie! Jean-Claude Juncker: Polsce nie grozi polexit

Obecny szef Komisji Europejskiej w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapytany był między innymi o to, czy Polsce, jeżeli wybory wygra PiS, grozi „polexit”. Juncker odpowiedział wprost: nie. Uzasadniając swoją opinię, powiedział:

„Polska ma za sobą tragiczną historię. To ona razem z Węgrami rozpoczęła proces przemian demokratycznych w Europie Środkowej. Podziwiałem Solidarność, nigdy nie zapomnę kilku spotkań, jakie miałem z Lechem Wałęsą. Polskę zawsze uważałem za przykład dla Europy Środkowej. Dlaczego mówię o historii? Bo ona powoduje, że polski naród, zwykli ludzie, wiedzą, iż naturalnym miejscem jest dla nich serce Europy!”.

Przypomina historię Polski po drugiej wojnie światowej, kiedy to musieliśmy rozwijać się w cieniu, a którego to doświadczenia nie miały kraje Europy zachodniej. Dodał:

„Dorastaliśmy w słońcu! Dla Polski, Rumunii, Węgier zbudowanie nowych, suwerennych państw nie było łatwym zadaniem. Przejście od scentralizowanej gospodarki do systemu rynkowego i, miejmy nadzieję, jednocześnie socjalnego. To wszystko niektórzy w Europie Zachodniej powinni w znacznie większym stopniu brać pod uwagę, odnosić się do Polski w sposób, jaki uwzględnia cały ten kontekst historyczny”.