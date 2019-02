Schetyna przemówił ludzkim głosem. Ale na chwilę...

Nie zdarza się często, by Platforma Obywatelska mówiła jednym głosem z Prawem i Sprawiedliwością. Bywa jednak, że tak się dzieje - na szczęście. Sprawy polityki zagranicznej powinny jednoczyć, nie dzielić. W przypadku bezpardonowych ataków żydowskich na Polskę także Grzegorz Schetyna wypowiedział się racjonalnie, zrywając na chwilę z retoryką opozycji totalnej.

,,Po wypowiedzi bardzo takiej nie do zaakceptowania premiera Netanjahu, który powinien za nią przeprosić, mamy do czynienia z następnym sygnałem, tzn. z tym, co usłyszeliśmy w wypowiedzi ministra spraw zagranicznych rządu izraelskiego Israela Katza, który po raz kolejny w sposób rasistowski, antypolski zabrał głos potwierdzając ten incydent, który zdarzył się w muzeum Polin z udziałem Netanjahu'' - mówił Schetyna.