Schetyna: Pomysł na pokonanie PiS? Jest. Tylko trzeba go znaleźć

- Pomysł na pokonanie PiS? Uważam, że ten pomysł jest. Tylko trzeba go dobrze znaleźć i wiedzieć, z kim go szukać. Znajdziemy go wspólnie, bo uważam, że to jest najważniejsze, żeby wiedzieć, z kim go szukać i z kim można zrobić to skutecznie - mówił Grzegorz Schetyna, komentują wyniki wyborów do europarlament

- Budowaliśmy koalicję, która zjednoczyła opozycję i to był pierwszy krok. Nie wystarczyło – zgoda, ale pytanie co dalej. Nie ma alternatywy niż to, co udało nam się zrobić, czyli zjednoczyć opozycję. Trzeba rozszerzyć tę formułę, znaleźć wspólny program, trafić tam, gdzie przegraliśmy i to jest dzisiaj wyzwanie dla nas - mówił lider PO.

- To nie były wybory europejskie, tylko pierwsze wybory całościowe - dodał

Według niego, "elektorat pis zmobilizował się w 100 procentach przy urnach".

- Musi być dobry pomysł polityczny, musi być mobilizacja wyborców Koalicji Europejskiej jeszcze większa, dużo większa niż teraz, jak przy wyborach samorządowych - powiedział Schetyna.

- Jest pytanie czy mobilizacja całej reszty wyborców, jak duża musi być, żeby PiS pokonać. Jestem zwolennikiem tego, żeby przede wszystkim docierać tam do miejsc, które dzisiaj dały nam porażkę, a muszą przynieść nam zwycięstwo- dodał.

- Trzeba zbudować wariant, który wykorzysta system d’Hondta, czyli zwycięskie ugrupowanie bierze wszystko, z drugiej strony zbudować bardzo szeroką koalicję do Senatu. Uważam, że Senat teraz, w tej sytuacji będzie absolutnie kluczowy. Tam jest możliwa bardzo szeroka koalicja, taka pełna, antyPiS-owska i uważam że to będzie klucz do tego, żeby jednak mieć wpływ na proces legislacyjny i na wyborcze zwycięstwo - mówił Schetyna.

Według przewodniczącego PO "w październiku rozstrzygnie się los Polski na dekady".

bz/rp.pl/tvn24.pl