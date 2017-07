Schetyna: PO jest gotowa na rozmowy z prezydentem

Przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o przygotowanie projektu zmian w ustawie o ustroju sądów. Wszystko w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej.

Wiceprzewodniczący KE, Frans Timmermans dziś groził Polsce konsekwencjami wdrażania przez rząd reformy wymiaru sprawiedliwości. Polityk daje polskim władzom miesiąc na rozwiązanie problemów w sprawie sądownictwa. Co więcej, z dniem wejścia w życie podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Komisja Europejska gotowa jest rozpocząć procedurę o naruszenie praworządności w naszym kraju.

Zdaniem Grzegorza Schetyny jest to „ważny sygnał potwierdzający ostrzeżenia, które płyną z Brukseli odnośnie oceny decyzji prawnych polskiego rządu i polskiego parlamentu”.

Wydaje się, że decyzja o dwóch wetach prezydenta Dudy zmienia tę sytuację, ale – jak słyszeliśmy – nie do końca. Bardzo wyraźnie widzimy, że sprawa ustawy o ustroju sądów powszechnych wraca i ona będzie rozpatrywana w Komisji Europejskiej"- dodał lider PO. Jak podkreślił, nie bardzo wierzy, że zrobi to Polski rząd, dlatego też zwraca się z apelem o podjęcie inicjatywy właśnie do prezydenta. Schetyna liczy, że Duda poprawi ustawę o ustroju sądów powszechnych, tak samo, jak to zapowiedział w przypadku ustaw o SN i KRS.

Według szefa PO, taka inicjatywa byłaby odpowiedzią na „wielkie wyzwanie i prośbę o trzecie weto”, które formułowali Polacy protestujący na ulicach wielu polskich miast.

"Pokazałaby również, że możemy rozmawiać w nowej sytuacji i w nowy sposób i takie zachowanie jest oczekiwane przez Komisją Europejską"-ocenił Schetyna. Podkreślił jednocześnie, że Platforma Obywatelska jest gotowa na rozmowy z prezydentem. Przestrzegł również, że groźba uruchomienia art. 7 Traktatu o UE jest niebezpieczna dla Polski.

"Rząd nie może zatykać uszu, uważając, że nic się nie stało. Stało się coś poważnego i trzeba podjąć kroki, by wyjść z tej trudnej sytuacji"-stwierdził Schetyna.

JJ/PAP, Fronda.pl