Schetyna: PiS chce zrobić z Tuska 'czarnego luda'

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna skomentował przesłuchanie szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska, który zeznawał dziś przed sądem w charakterze świadka w procesie Tomasza Arabskiego.

Jeżeli chodzi o wypowiedź Schetyny- bez zaskoczeń: "chodzi o to, aby dopaść Tuska".

"To jest polityczne zamówienie, PiS zrobi wszystko, używając wszystkich metod, żeby z Tuska, który pełni największą, najwyższą funkcję spośród przedstawicieli Polski w Europie, zrobić "czarnego luda"-ocenił w rozmowie z dziennikarzami lider Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem polityka, PiS prowadzi "beznadziejną walkę".

„To, co robi z nim prokuratura, co próbuje robić rząd czy politycy PiS, jest przeciwskuteczne. Buduje mu sympatię w Polsce, buduje sympatię w Europie. PiS strzela sobie po raz kolejny gola samobójczego, nie rozumiejąc, że jest to walka beznadziejna"-stwierdził Grzegorz Schetyna.

Lider PO przekonywał, że "nie można walczyć z Polską w Brukseli", że rząd nie powinien walczyć z politykami mającymi "wielkie doświadczenie, wielką pozycję", będącymi "szansą dla Polski".

yenn/PAP, Fronda.pl