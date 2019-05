Schetyna o roszczeniach żydowskich. Znów bije w PiS!!!

Lider Platformy Obywatelskiej podczas dzisiejszej konferencji prasowe był pytany o kwestię roszczeń żydowskich. Czy gdyby jego partia po jesiennych wyborach doszła do władzy, wypłaciłaby Izraelowi "odszkodowania za II wojnę światową"?

" Nie widzę żadnych możliwości, by strona polska mogła finansować oczekiwania jakiejkolwiek strony; te sprawy są już dawno zamknięte"- zapewnił Grzegorz Schetyna, który jednak nie byłby sobą, gdyby nie obarczył PiS winą za pogorszenie relacji między Polską a Izraelem.

"To, co zdarzyło się z nimi ostatnio to „zasługa” polityki PiS. Konflikt, wojna, agresja i oskarżenia"-atakował przewodniczący PO. Jak się okazuje, również oplucie polskiego ambasadora w Tel Awiwie nie było działaniem frustrata (który, jak sam twierdził w wydanym oświadczeniu, nie wiedział, że osoba, którą atakuje, jest ambasadorem RP), ale... Tak, zgadli Państwo- efektem polityki PiS!