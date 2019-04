Schetyna na konwencji KE: Państwo trzeszczy w szwach

W Rzeszowie trwa konwencja Koalicji Europejskiej. Wszystko odbywa się bez zaskoczeń, gdyż głównym tematem jest... PiS.

"Wszystko już trzeszczy w szwach i widzimy to na co dzień. W każdej dziedzinie życia jest to samo. Chory system"-stwierdził lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna.

Przewodniczący PO atakował PiS za "brak wiedzy", "butę i arogancję". Zapewnił również, że Koalicja Europejska ma "plan szybkiego unowocześnienia polskiej armii i zamówień dla polskiego przemysłu".

W nawiązaniu do "piątki Kaczyńskiego", Grzegorz Schetyna zadał prezesowi PiS "pięć pytań" na różne tematy: dymisja minister Anny Zalewskiej (lub całego rządu, jeżeli nie ma osoby, która lepiej poradziłaby sobie w roli szefa MEN), "szczucie" na nauczycieli, dymisja ministra Mariusza Błaszczaka za "rozkład przemysłu obronnego i upadek polskiego wojska", rozliczenie byłego szefa MON, Antoniego Macierewicza ze śledztwa smoleńskiego i przeprosiny za "kłamstwa o zamachu", wypowiedź senatora Grzegorza Biereckiego.

"Jest jeszcze jedno pytanie, taki plus do tej piątki. - Co się stało z kopertą od austriackiego biznesmena?"-dodał Schetyna.

"Państwo PiS uderza w fundament bezpieczeństwa. Mamy plan szybkiego unowocześnienia polskiej armii i zamówień dla polskiego przemysłu. Dla Polski to być albo nie być, a dla Podkarpacia szansa na rozwój. Tylko my możemy to zrobić. Wybierzmy Europę, zagłosujmy na przyszłość"-przekonywał lider Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna stwierdził również, że PiS stworzyło "chory, oparty na kolesiostwie system".

"Wszystko już trzeszczy w szwach i widzimy to na co dzień. Ostatni przykład to strajk nauczycieli. Trzeba powiedzieć wprost - Anna Zalewska jest najgorszym ministrem edukacji w historii. Takiego chaosu nikt z nas nie pamięta. Gdyby nie samorządy, skończyłoby się to katastrofą"-powiedział polityk.

yenn/Onet.pl, Fronda.pl