Schetyna: Morawiecki do dymisji!!!

. @Platforma_org kilka lat temu wyciągnęła wnioski po nielegalnych nagraniach. W przypadku premiera Morawieckiego mamy do czynienia z czymś więcej. To zdemaskowanie gotowego na korupcyjne propozycje hipokryty, który raz jest z Tuskiem, a raz z Kaczyńskim. Czas na dymisję.

— Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 5 października 2018

Schetyna, odnosząc się do taśm opublikowanych przez portal Onet.pl, w ostrych słowach zaatakował Morawieckiego. Zdaniem lidera Platformy Obywatelskiej, kierowane przez niego obecnie ugrupowanie "wyciągnęło wnioski ponagraniach". Mowa oczywiście o taśmach z "Sowy i Przyjaciół" opublikowanych w 2014 r. Już to pierwsze zdanie cytowanego twitta wskazuje, że Grzegorz Schetyna chyba mocno powątpiewa w inteligencję i zdolność kojarzenia faktów u wyborców PO. Jak bowiem wyglądało to "wyciągnięcie wniosków"? Donald Tusk, owszem, zdymisjonował nagranych ministrów, natomiast jakiś czas później uciekł do Brukseli, oddając stery skrajnie nieudolnej Ewie Kopacz. Warto jednak wrócić pamięcią przede wszystkim do wydarzeń, które miały miejsce tuż po ujawnieniu nagrań z czołowymi politykami rządu PO-PSL. Mowa oczywiście o wtargnięciu ABW do redakcji "Wprost".