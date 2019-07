Schetyna ma problem. To nie PiS, ale... opozycja wewnątrzpartyjna

Profesor Mieczysław Ryba w rozmowie z Radiem Maryja skomentował dzisiejszą decyzję Grzegorza Schetyny. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ogłosił dziś, że jego ugrupowanie nie pójdzie do wyborów w szerokim bloku anty-PiS. Koalicja Europejska stworzona na majowe eurowybory nie sprawdziła się, dlatego Schetyna wraca do formatu Koalicji Obywatelskiej (PO+Nowoczesna+Inicjatywa Polska).

"To, co mówi Grzegorz Schetyna, jest próbą zamaskowania i osłodzenia tego, co zwiemy Koalicją Europejską, która została stworzona przed eurowyborami. Poniosła ogromną klęskę w ostatnich wyborach, więc zaczęły się jakieś układanki, próby sklecenia tego wszystkiego. Po pierwsze, widać wyraźnie, że nie dało się już dalej utrzymać tej koalicji od PSL do SLD. Po drugie, widać było, że pójście tylko z SLD będzie dawało jakąś platformę wybiorczą dla działaczy postkomunistycznych, kosztem starych działaczy Platformy. W takiej sytuacji idą sami. Mówią, że jest to koalicja, ale idą sami"-ocenił Ryba.