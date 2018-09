Schetyna liderem. Rankingu nieufności!

Słuchając wypowiedzi polityków "totalnej opozycji", można odnieść wrażenie, że marzą tylko o jednym: odsunięciu Zjednoczonej Prawicy od władzy. Czy jest to jednak możliwe, kiedy lider największego opozycyjnego ugrupowania wygrywa... w rankingach nieufności?

Sondażownia CBOS przedstawiła najnowszy sondaż, w którym zapytała Polaków o zaufanie do czołowych polityków naszego kraju. Wygrywa jak zawsze prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 68 procent badanych. Na drugim miejscu uplasował się premier Mateusz Morawiecki, cieszący się zaufaniem 57 proc. respondentów.

Podium zamyka przewodniczący ruchu Kukiz'15, Paweł Kukiz z wynikiem 52 proc.

Zaufanie Polaków do prezydenta wzrosło o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu. Nieufność wobec Dudy zadeklarowało 22 procent ankietowanych. Premier Morawiecki odnotował natomiast wynik bez zmian. Spadło za to zaufanie do Pawła Kukiza- o jeden punkt procentowy.

Jak na tym tle wygląda najważniejszy obecnie polityk opozycji, kierujący największym, najbogatszym i najsilniejszym ugrupowaniem opozycyjnym, Grzegorz Schetyna? Niestety albo "stety", dość marnie. Jak się okazuje, Schetyna jest nie tylko liderem Platformy Obywatelskiej, ale i liderem rankingu nieufności. Szefowi Platformy Obywatelskiej nie ufa aż 45 proc. badanych. Prawie dwukrotnie mniej, bo 23 proc. respondentów stwierdziło, że ufa Grzegorzowi Schetynie.

Na powrót do władzy Platforma będzie chyba musiała jeszcze trochę poczekać. Ale cóż, to już nie nasze zmartwienie...

yenn/PAP, Fronda.pl