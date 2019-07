Schetyna już pogodził się z przegraną? Ma teraz inny plan

"Tym ruchem, który dopuścił do tego, że nie doszło do połączenia PO z PSL, choć to była najbardziej logiczna koalicja, Grzegorz Schetyna de facto odpuścił. Musiał "obciąć" SLD, bo to by już oznaczało zbyt duży skręt w lewą stronę"-wskazał dr Anusz. Z kolei zdaniem dr hab. Ewy Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego, o porażce planu budowy szerokiej koalicji opozycyjnej zadecydowały "ambicje poszczególnych polityków, liderów podmiotów, które tworzyły Koalicję Europejską oraz definicja sytuacji".