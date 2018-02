Schetyna chce weta i debaty eksperckiej nt. ustawy o IPN

Lider Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna domaga się od prezydenta Andrzeja Dudy zawetowania noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Apel do prezydenta polityk opublikował na Twitterze. Schetyna czuje się zatroskany faktem, że "tracimy dobrych przyjaciół" i "rosną nastroje antysemickie". Jak przekonywał polityk, njie może być na to zgody.

"Apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy, by w imię polskiej racji stanu zawetował ustawę i Instytucie Pamięci Narodowej. Jako były szef MSZ proponuję debatę ekspercką, by wypracować rozsądne przepisy"-zaproponował.

Ustawa przyjęta już przez Sejm i Senat czeka teraz na podpis głowy państwa. Rzecznik prezydenta, Krzysztof Łapiński, który był dziś jednym z gości programu publicystycznego "Woronicza 17" w TVP Info poinformował, że Andrzej Duda nie podjął jeszcze decyzji, czy podpisze ustawę.

Przypomnijmy, że możliwości są trzy: podpis prezydenta, skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego lub weto. W tym ostatnim przypadku Sejm będzie musiał ponownie rozpatrzyć ten przepis.

