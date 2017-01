Schetyna broni Kijowskiego. Błaszczak nie ma litości

reklama

Grzegorz Schetyna, fot. Aargambit, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia Commons

"Takie informacje trzeba natychmiast wyjaśniać i pokazywać ich kontekst; jestem przekonany, że Mateusz Kijowski to zrobi" - powiedział dziś szef PO Grzegorz Schetyna na antenie TVN24. W ten sposób skomentował ujawnione faktury Kijowskiego, który, jak się okazało, dobrze na KOD zarabiał, chociaż mówił, że utrzymuje go rodzina...

"Na pewno takie informacje trzeba natychmiast wyjaśniać i pokazywać ich kontekst. Bo tam, gdzie działalność publiczna, pieniądze, jeszcze sprawy dotyczące liderów, osób znanych powszechnie, to zawsze to może być zły kontekst i trzeba to bardzo szybko wyjaśnić i pokazać. Jestem przekonany, że Mateusz Kijowski to zrobi" - stwierdził Schetyna.

"KOD to jest nowa jakość w polskim życiu politycznym. To co stworzyli ludzie, którzy go zorganizowali od pierwszych dni po ostatnich wyborach, to coś naprawdę wielkiego. I bardzo źle by było, gdybyśmy - mówię już jako wszyscy, którzy się angażowali w budowanie tej organizacji, w obecność na demonstracjach, które organizowali, żeby to utracić. To jest naprawdę coś wielkiego. To jest też sprawdzian w takich sytuacjach dla lidera zawsze. Gorąco życzę Mateuszowi Kijowskiemu, żeby ten egzamin zdał, żeby to wyzwanie podjął" - mówił dalej.

Podobnego zrozumienia dla łgarstw Kijowskiego nie miał szef MSWiA Mariusz Błaszczak. "Możemy powiedzieć, że Kijowski sprywatyzował KOD, dlatego że zarabia na tym, że KOD funkcjonuje, a wcześniej mówił, że tego nie robi" - ocenił na antenie radiowej Trójki.

ol/tvn24.pl, polskie radio

5.01.2017, 12:10