Schetyna: Będziemy koalicją, którą łączy światopogląd

ebe ebe 18.7.19 11:40

Schetyna jest kpem. W cywilizowanym państwie może funkcjonować wiele podmiotów głoszących swoje ideologie - do swoich DOBROWOLNYCH wyznawców. Państwo ma dbać, aby głoszone treści nie były sprzeczne z prawem. Cywilizowane państwo nie może stanowić prawa realizującego jakąkolwiek ideologie/światopogląd a ni finansować podmiotów te ideologie głoszących. Państwo cywilizowane - to państwo światopoglądowo neutralne. Państwo ma obywateli chronić - a nie nakazywać im jak mają żyć. /Ronald Reagan/. W państwie cywilizowanym każdy może wierzyć w co chce - DLA SIEBIE i ZA SWOJE.