Schetyna bagatelizuje oskarżenia wobec HGW

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uznał, że oskarżenia wysuwane wobec prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz są bezpodstawne.

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 2,5 mln złotych przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz lub jej zastępcę. Zawiadomienie w tej sprawie złożył radny Jan Śpiewak.

Swoje zdanie na ten temat przedstawił też przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Skupił się jednak na... krytykowaniu działań prokuratury.

Jak mówił Schetyna w wywiadzie dla TOK FM:

"To jest instytucja użytecznych idiotów. Tych którzy donoszą, oskarżają bezpodstawnie. Proszę zobaczyć jaki jest temat tego oskarżenia: ktoś nie zmienił planu zagospodarowania i dlatego jest wniosek. Ważne jest doniesienie do prokuratury, a nie mówimy o tym co jest tego przyczyną. Nie będzie nigdy zgody na takie zachowanie" - stwierdził lider PO.

9.02.2017, 8:37