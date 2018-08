Sasin: zmierzamy w tym kierunku nadwyżki budżetowej

"W liczbach bezwzględnych tylko raz deficyt był nieco niższy od tego, natomiast w stosunku do PKB jest to najniższy deficyt w III RP" - mówił na antenie radiowej Jedynki szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Wzrost PKB o 3,8 procent i średnioroczna inflacja na poziomie 2,3 procent - to główne założenia, zawarte we wstępnym projekcie budżetu na przyszły rok. Projekt przyjął rząd na dzisiejszym posiedzeniu. Zwraca uwagę zwłaszcza planowany maksymalny deficyt budżetowy, który ma być sporo niższy niż w ostatnich latach.

Prowadzący zwrócił uwagę, że wiele państw nie tylko zmniejsza deficyty, ale ma nawet nadwyżkę budżetową. - My też zmierzamy w tym kierunku. Proszę zobaczyć, że od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości deficyt budżetowy jest z roku na rok coraz mniejszy. Startowaliśmy od tego poziomu, który pozostawili nam nasi poprzednicy, czyli grubo ponad 60 miliardów złotych deficytu. My każdego roku obniżamy tę prognozę, W roku przyszłym ma to być 28,5 miliarda, rzeczywiście rekordowo niski deficyt - stwierdził Jacek Sasin.

"W liczbach bezwzględnych tylko raz deficyt był nieco niższy od tego, natomiast w stosunku do PKB jest to najniższy deficyt w III RP" - dodał.

źródło: PolskieRadio.pl