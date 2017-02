Sasin: Przez ostatnie lata sądy były upolitycznione

reklama

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin wypowiedział się na temat upolitycznienia sądów, jakie miało miejsce w Polsce przez ostatnie lata.

Sasin w programie "Kawa na ławę" na antenie TVN24 stwierdził, że do tej pory w Polsce mieliśmy do czynienia z upolitycznieniem sądów:

"Zgoda, że sądy nie powinny być upolitycznione, ale do tej pory mieliśmy do czynienia z upolitycznieniem. Ale np. sędzia Milewski, albo prof. Rzepliński, który zachowywał się jak rasowy polityk? Tacy sędziowie powinni być usuwani ze środowiska. A oni do tej pory orzekali. Trzeba zbudować taki system, w którym tacy sędziowie nie będą orzekać, w którym czarne owce będą usuwane" – powiedział w „Kawie na ławę” Jacek Sasin.

Sasin skrytykował też postawę opozycji, która nie ma pomysłu na Polskę i na siłę szuka tematów, którymi mogłaby atakować PiS:

"Opozycja nie ma żadnego pomysłu na to, jak rozwiązywać problemy Polaków, to szuka takich tematów. Dlatego szuka takich tematów, jak pasy i Macierewicz, jak rasa panów. Wy stworzyliście getta biedy, z których dopiero my dzięki 500+ ich wyciągamy" – powiedział w „Kawie na ławę” Jacek Sasin.

26.02.2017, 12:50