Sasin: Posłowie opozycji zachowują się jak oszalali

– Obrady Sejmu w ostatnim czasie wyglądają niestandardowo. Posłowie opozycji zachowują się jak oszalali. To, co wyprawiali, to była siłowa próba zablokowania parlamentu. Gdy brakuje merytorycznych argumentów, opozycja przechodzi do użycia siły. Próbowano wyrwać mikrofon przewodniczącemu, dociskano go stołem do ściany. Straszenie posłów PiS więzieniem to dobre podsumowanie tego, jak opozycja postrzega demokrację – tak poseł Jacek Sasin z PiS skomentował w „Gościu poranka” posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości.