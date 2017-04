Sasin o Macierewiczu: Nie ma życia poza PiS

reklama

"Antoni Macierewicz, obok prezesa Kaczyńskiego, ma najpiękniejszą kartę biograficzną w PiS" - przekonuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jacek Sasin.

Zapewnia, że Macierewicz z PiS nie odejdzie. Dlaczego? Bo poza tą partią "nie ma politycznego życia".

Sasin w rozmowie z dziennikiem przekonuje, że Macierewicz "nie jest dla PiS problemem, przeciwnie, jest dla partii wartością dodaną". Kwestia Misiewiczia została stworzona przez opozycję na potrzeby walki politycznej i jest całkowicie "marginalna", zwłaszcza w porównaniu z osiągnięciami rządu PiS.

Ciekawe polityk tłumaczył też pewne trudności komunikacyjne między prezydentem Andrzejem Dudą a Antonim Macierewiczem. "To dowód na to, że trzeba zmienić Konstytucję RP. Niejasne zapisy konstytucyjne prowadzą do zgrzytów między ministrem obrony a prezydentem RP" - powiedział Sasin.

Pytany, czy Macierewicz nie odejdzie z PiS, odparł, że to mało prawdopodobne. " Wielu z nas przeszło lekcję budowy osobnych bytów partyjnych, co zawsze kończyło się źle. Wie o tym szef MON" - wskazał Sasin, wyjaśniając, że Macierewicz wie, iż poza PiS "nie ma politycznego życia".

kk/rzeczpospolita

20.04.2017, 8:40