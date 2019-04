Sasin: Koalicja Europejska nie walczy o polskie interesy w PE

Polityk podkreślił, że przedstawiciele Koalicji Europejskiej starają się przekonać wyborców, iż są ważną siłą w Parlamencie Europejskim. Niestety, to tylko i wyłącznie słowa, bez faktycznego pokrycia.

"Przykładem z ostatnich dni jest tu dyrektywa o mobilności. Jest ona skrajnie niekorzystna dla Polski. Tak będzie to pewnie wyglądało również przy negocjacjach budżetowych. Politycy Koalicji Europejskiej będą oddawać pole największym krajom unijnym – jak robili to dotychczas w wielu sprawach – aby być w głównym nurcie, żeby nie narazić się tym, którzy dziś we Wspólnocie rozdają karty: Niemcom i Francji. A w ich interesie nie jest zwiększanie polskiego budżetu" - stwierdził polityk.