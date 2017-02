Saryusz-Wolski zastąpi Tuska? Bielan nie zaprzecza

reklama

"Nie mogę potwierdzić, że taka kandydatura jest. Nie mogę też zaprzeczyć. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Proszę nie wyciągać z tego żadnych wniosków. Dajmy pracować naszym dyplomatom, którzy są bardzo zajęci przygotowaniem do szczytu 9 marca, na którym być może zapadnie decyzja o wyborze przewodniczącego RE na kolejne 2,5 roku" - powiedział wicemarszałek Senatu Adam Bielan w programie TVN24 "Jeden na jeden". W ten sposób skomentował pogłoski o zastąpieniu przez Jacka Saryusza-Wolskiego Donalda Tuska na urzędzie szefa Rady Europejskiej.

"Mogę jedynie powiedzieć, że gdyby doszło do takiej zmiany na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej, to przy wszystkich różnicach, które dzielą mnie z posłem Saryuszem-Wolskim, to byłaby to bardzo dobra zmiana. Saryusz-Wolski góruje nad przewodniczącym Tuskiem, jeżeli chodzi o znajomość problematyki europejskiej i udowodnił w swojej pracy w PE, że potrafi się wznieść ponad partyjne animozje" - powiedział Bielan.

Polityk wskazał następnie, że nie ma też mowy o "wymianie" ministra spraw zagranicznych, Witolda Waszczykowskiego. "Nie ma żadnej operacji wymiany szefa MSZ. Myślę, że minister Waszczykowski zostaje na stanowisku. Nie ma żadnych planów jego wymiany, a Jacek Saryusz-Wolski – z tego, co wiem – jest zadowolony z tego miejsca, w którym w tej chwili jest, czyli zasiadania w PE" - wskazał polityk.

