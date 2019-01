Saryusz-Wolski: Europa musi być chrześcijańska. Inaczej jej nie będzie!

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski podkreślił w rozmowie z Telewizją Trwam, że nowe rozdanie po wyborach do Parlamentu Europejskiego może przynieść zmiany w całej Wspólnocie.

"Sądzę, że w nowej kadencji to będzie zmieniona Unia. Mam nadzieję, że mniej centralistyczna, bardziej trzymająca się reguł, sprawdzonych polityk"- ocenił eurodeputowany.

W ocenie europosła, Unia Europejska straci swoją tożsamość, jeżeli nie będzie odwoływać się do chrześcijaństwa.

"To mówił już Robert Schuman, założyciel, który dzisiaj być może nie dostałby większości głosów w Parlamencie Europejskim. Mówił przecież, że Europa będzie albo chrześcijańska, albo jej nie będzie"-podkreślił polityk.

"Możemy to rozważyć, kiedy będziemy silni i bogaci, więc to jest problem, który dzisiaj w ogóle nie stoi na porządku dnia"- stwierdził. W ocenie eurodeputowanego, nie powinno się wchodzić do "domu, który jest wstrząsany sprzecznościami”.