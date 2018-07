Sankcje wykrwawiają rosyjski sektor ropy i gazu

Największe problemy dla sektora gazowego Rosji może wywołać rozszerzone zastosowanie sankcji wobec eksportowych gazociągów, sankcji przewidzianych ustawą „O przeciwdziałaniu wrogom Ameryki za pomocą sankcji”, podpisaną przez Trumpa w sierpniu 2017. Teoretycznie pozwala to prawo prezydentowi wprowadzić sankcje zabraniające jakichkolwiek operacji na sumę ponad 5 mld dolarów rocznie dotyczących dostaw sprzętu i usług dla budowy nowych a także utrzymywania działania istniejących gazociągów. Ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze, jeśli zagrażają one narodowym interesom USA. Po drugie, sankcje są wprowadzane przy uprzednich konsultacjach z europejskimi sojusznikami. Choć w Helsinkach Trump zaskakująco porzucił bardzo negatywną retorykę ws. Nord Stream 2, to jednak ten miecz Damoklesa wciąż wisi nad Moskwą. Tym bardziej, że w tej sprawie Trump ma małe możliwości przeszkodzenia Sejmowi przyjęcie ustawy.

Sankcje nałożone na rosyjski sektor naftowo-gazowy są tak skonstruowane, że ich bolesne skutki Rosjanie odczują z pewnym opóźnieniem. Blokada współpracy technologicznej sprawi, że długoterminowo może dojść do problemów z utrzymaniem poziomu wydobycia i rozwojem infrastruktury transportowej. A to grozi utratą rynków zbytu. Faktem jest nadal skrajnie wysoki poziom uzależnienia sektora od zagranicznych finansów i technologii. Sankcje uderzające w sektor energetyczny nie mają praktycznie żadnego wpływu na bieżącą koniunkturę światowych rynków, nie prowadzą do krótkotrwałej destabilizacji, ani nie wywołują nagłej podwyżki cen. Naftowe i gazowe spółki Rosji póki co zaadaptowały się do sankcji. Produkcja węglowodorów w Rosji ostatnio rosła. Dotąd przygotowane do eksploatacji złożą pozwolą Rosjanom utrzymać a nawet zwiększyć wydobycie w perspektywie do 2020 roku.

