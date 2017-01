Sankcje USA wobec Rosji będą, chyba że...

reklama

Steven Mnuchin, kandydat na szefa resortu finansów w administracji Donalda Trumpa powiedział, iż będzie egzekwował sankje wobec Rosji, chyba, że między USA a Rosją zostanie zawarta jakaś umowa.

Mnuchin został nominowany przez Donalda Trumpa i podczas przesłuchania w Senacie odniósł się do sprawy sankcji wobec Rosji. Przypomnijmy, że 14 stycznia Barack Obama tuż przed końcem urzędowania przedłużył sankcje wobec Rosji o kolejny rok.

Steven Mnuchin wyjaśnił, jaki ma stosunek do egzekwowania sankcji. Powiedział: "Myślę, że prezydent elekt dał bardzo jasno do zrozumienia, że zmieni te sankcje tylko pod warunkiem, że dostanie lepsze porozumienie i otrzymamy coś w zamian, czy to w kwestii broni jąrowej, czy w innych dziedzinach".

krp/Polskie Radio, Fronda.pl

19.01.2017, 20:18