Samorządy stracą przez PO i PSL 1,3 mld euro?!

„Na dzień dzisiejszy z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych dla województw zagrożonych jest aż 1 mld 300 mln euro. To są takie środki, za które w Polsce można by spokojnie zbudować 5 tysięcy km dróg lokalnych, a więc to są środki zagrożone, które można spożytkować w bardzo ważny, istotny program budowy dróg lokalnych” - informował dziś w trakcie konferencji prasowej szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba.