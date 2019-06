Samorządowcy do Dulkiewicz: Pani kompromituje samorząd!!!

Aleksandra Dulkiewicz, która od zaledwie kilku miesięcy jest prezydentem Gdańska, zdążyła do siebie zrazić już znaczną część Polaków, a w szczególności gdańszczan. Teraz kilkunastu przedstawicieli środowisk prawicowych oraz naukowców skierowało do niej list otwarty, w którym wskazują między innymi na narastającą brutalizację języka debaty o Gdańsku oraz samej Polsce, która „[…] prowadzi do dalszego demontowania wspólnoty tworzonej przez mieszkańców”.