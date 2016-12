Samolot z Chórem Aleksandrowa spadł do Morza Czarnego

reklama

Samolot TU-154 z 91 osobami na pokładzie spadł do Morza Czarnego. Maszyna należała do rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Większość pasażerów to członkowie Chóru Aleksandrowa, część wojskowi.

Rosyjski samolot leciał do syryjskiej prowincji Latakia, gdzie muzycy mieli odegrać koncert noworoczny. Według agencji Interfax wrak samolotu odnaleziono w pobliżu Soczi.

W akcję poszukiwania ofiar katastrofy zaangażowane są wojskowe służby ratownicze z południa Rosji. Na miejscu katastrofy obecny jest minister obrony Siergiej Szojgu.

Powstał w październiku 1928 jako Zespół Krasnoarmiejskiej Pieśni Centralnego Domu Armii Czerwonej im. Michaiła Frunzego, a jego założycielem był rosyjski kompozytor i dyrygent Aleksandr Wasiljewicz Aleksandrow, profesor moskiewskiego konserwatorium, późniejszy autor melodii hymnu Związku Radzieckiego i wielu innych pieśni masowych i żołnierskich. Przewodził on chórowi do swojej śmierci w 1946, później kierownictwo przejął jego syn, również kompozytor, Borys Aleksandrow, który nadał nazwę Chór im. Aleksandrowa.

Chór koncertował w ponad 70 krajach, dając łącznie ok. 2000 koncertów.

