Samobójstwo Merkel! Za uchodźców odda władzę

To prawdziwy rekord! Angela Merkel jeszcze nigdy nie miała tak pod górkę. Niemcy mają jej partii po prostu serdecznie dość!



Angela Merkel rozłożyła własną partię na łopatki. Jeszcze nigdy nie było tak źle. Jak wynika z najnowszego sondażu gazety "Bild", teraz na CDU chce głosować tylko 29,5 procent Niemców. Choć jak na polskie warunki wydaje się to wiele, w Niemczech to prawdziwy dramat, bo jeszcze niedawno partia Merkel miała ponad 40 procent poparcia!

Dlaczego Merkel tak szybko traci? Oczywiście przez uchodźców. Wpuszczenia do kraju powyżej miliona muzułmanów naprawdę nie da się nie zauważyć - nawet, jeżeli jest się Niemcem wystawionym na działanie ostrej medialnej propagandy.

Jeżeli dalej tak pójdzie i CDU Merkel straci jeszcze bardziej, to za Odrą dojdzie do prawdziwego trzęsienia ziemi na scenie politycznej. Kto wtedy obejmie władzę? Niewykluczone, że zrobią to... skrajni lewacy! Socjaldemokracja SPD w połączeniu z postkomuną (Die Linke) oraz skrajnymi radykałami Zielonymi może chwycić stery w swoje ręce. Co to oznacza dla Niemiec i Unii Europejskiej naprawdę nie trzeba mówić.

Jest też drugi scenariusz. Merkel wejdzie w koalicję z Alternatywą dla Niemiec, której poparcie cały czas wzrasta i dziś wynosi 15 procent. Alternatywa jest jednak bardzo prorosyjska i nie ma co liczyć na żadne ukłony w stronę Polski.

Z deszczu pod rynnę... A przecież szanse na uratowanie CDU są naprawdę małe. Setki tysięcy, miliony muzułmanów to prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem. Wystarczy kilka krwawych zamachów, a Niemcy masowo odwrócą się od Merkel i wybiorą Alternatywę. Na Kremlu już otwierają szampana!

hk

11.10.2016, 12:45